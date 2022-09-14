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14 сентября 2022 года 14:24
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Eli Lilly с целью $335
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Eli Lilly and Co. с целевой ценой $335 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,3%, стоп-приказ: $300, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты напоминают, что здравоохранение является классическим защитным сектором во времена турбулентности на фондовых рынках. Учитывая высокую вероятность продолжения серьезного ужесточения ДКП со стороны ФРС, инвесторы перекладывают средства из зависящих от процентных ставок секторов в более стабильные. Широко диверсифицированный портфель препаратов и продуктов делает Eli Lilly одним из лучших кандидатов для данной стратегии. "С точки зрения технического анализа цена акции формирует восходящий тренд. Идея на рост бумаги с целью $335. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $300 риск на портфель составит 0,15%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,40", - указывают аналитики "Финама". Eli Lilly and Co. - одна из крупнейших в Соединенных Штатах фармацевтических компаний c почти полуторавековой историей. В штате более 35 тыс. сотрудников, из них 8,1 тыс. заняты исследованиями и разработками. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ELI/LILLY-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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