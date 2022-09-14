Технический потенциал роста цены акций "СПБ биржи" еще не исчерпан - "Алго Капитал"

Технический потенциал дальнейшего восстановительного роста цены акций "СПБ биржи" все еще не исчерпан, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Цена акций "СПБ биржи" продолжает корректироваться после резкого августовского взлета почти в три раза всего лишь за четыре торговых дня. Технический потенциал дальнейшего восстановительного роста стоимости акций все еще не исчерпан, однако объективным фундаментальным негативом для них выступает ряд регуляторных инициатив, направленных на ограничение доступа отечественных инвесторов к операциям с иностранными ценными бумагами. В частности, с начала 2023 года неквалифицированные инвесторы не смогут приобретать бумаги эмитентов из недружественных стран, а биржа специализируется именно на предоставлении доступа к торгам указанным классом активов", - указывает эксперт в комментарии.

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