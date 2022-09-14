Индекс Hang Seng в ближайшее время может продолжить снижение до 18500-18600п - BCS Express

Индекс Hang Seng в ближайшее время может продолжить снижение до уровней 18500-18600 пунктов, полагает эксперт BCS Express Никита Покровский.

"Индекс Гонконгской биржи Hang Seng падает в среду вслед за американскими площадками после выхода данных по инфляции в США за август, которые оказались хуже ожиданий. Позитивная техническая картина, сформированная на последних торговых сессиях, полностью сломана появлением негативного новостного фона. В отсутствие позитива индекс теперь может продолжить снижение до диапазона 18500-18600 пунктов, откуда котировки бенчмарка с высокой вероятностью будут стремиться совершить (как минимум) локальный отскок", - пишет аналитик в комментарии инвестиционной компании.

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