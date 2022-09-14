Пара доллар/рубль останется в диапазоне 59,5-62 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Санкт-Петербург"

Пара доллар/рубль, скорее всего, останется в диапазоне 59,5-62 руб./$1 в ближайшие дни, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Укреплению рубля во вторник способствовал временный рост фьючерсов Brent выше отметки в $95/барр. и продолжающее отсутствие новостей относительно бюджетного правила. При этом в текущих условиях вчерашнее укрепление доллара после публикации ценовой статистики в США оказывает лишь умеренное влияние на динамику курса внутри страны. В среду курс USD/RUB слабо растет и находится около 59,92 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В целом в ближайшие дни для курса остается актуальным диапазон 59,5-62 руб./$1, но до раскрытия итогов заседания ЦБ риски очередного снижения к нижней границе диапазона сохраняются", - пишут аналитики банка.

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