"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций CSPC Pharmaceutical

"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций CSPC Pharmaceutical Group Ltd. с прогнозной стоимостью HKD11,55 на июль 2023 года, что предполагает потенциал роста 46%, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Компания год за годом наращивает вложения в исследования и разработки. У компании насчитывается 50 исследовательских программ клинической стадии, в том числе 13 находятся на заключительной фазе клинических испытаний, по 3 препаратам готовятся заявки в регулятивные органы на одобрение коммерциализации. По итогам 2021г выручка увеличилась на 11,7% и составила 27,87 млрд юаней, годовая чистая прибыль показала рост на 8,6% и составила 5,61 млрд юаней. В I полугодии 2022г выручка CSPC возросла на 12,9% (г/г) до 15,61 млрд юаней, а чистая прибыль снизилась на 3,1% до 2,97 млрд юаней", - отмечается в материале.

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