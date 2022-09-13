Индекс Мосбиржи может вновь перейти к снижению в ближайшие дни - ПСБ

Индекс Мосбиржи может вновь перейти к снижению в ближайшие дни, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Стоит отметить, что технически формируется неплохая картина для открытия короткой позиции, а индекс вполне может опуститься к сентябрьским минимумам", - указывает эксперт в комментарии.

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