"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Oracle

Аналитики "Финама" подтверждают рейтинг "покупать" для акций Oracle Corp. с прогнозной стоимостью $108 за штуку, что предполагает потенциал роста 40% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Поставщик корпоративного ПО по результатам первого квартала 2023 ф.г. (с окончанием 31 августа) отчитался о росте выручки на 18% г/г (23% г/г в постоянной валюте) - до $11,45 млрд. Показатель превысил ожидания компании на $200 млн и вышел на уровне консенсус-прогноза Refinitiv. Можно считать это смелой заявкой на весь 2023 ф.г., так как в прошлом финансовом году темпы роста выручки компании не превышали даже 6% г/г. На премаркете цена акций Oracle прибавляет порядка 2% благодаря хорошему отчету. Топ-менеджмент комментирует, что в течение года рост облачных доходов, вероятно, еще ускорится. Сегмент IaaS входит в фазу быстрого и активного роста и продолжит вносить значительный вклад в совокупные результаты", - отмечает эксперт Ксения Лапшина.

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