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13 сентября 2022 года 14:58
Пара доллар/рубль останется в диапазоне 60-61 руб./$1 на текущей неделе - "КИТ Финанс Брокер"
Пара доллар/рубль, скорее всего, останется в диапазоне 60-61 руб./$1 на текущей неделе, говорится в обзоре "КИТ Финанс Брокер". По мнению аналитика Дмитрия Баженова, на этой неделе в пользу ослабления рубля могут выступать нерезиденты дружественных стран, вышедшие на Московскую биржу c 12 сентября 2022г. Они могут захотеть выйти из российских активов на фоне геополитических рисков, считает эксперт. "Тем не менее, мы не ждём существенного эффекта. Полагаем, что курс доллара останется в диапазоне 60-61 руб./$1 в отсутствии фундаментальных факторов, которые могут привести к движению рубля", - отмечает Баженов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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