"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ФосАгро с целью 8500 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ФосАгро" с целевой ценой 8500 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,7%, стоп-приказ: 7600 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что на фоне сохраняющихся высоких цен на газ в Европе множество корпораций начали останавливать производства. Учитывая, что против крупнейших производителей удобрений в России ("ФосАгро" и "Акрон") не было введено ограничений со стороны ЕС и высокие цены на газ за границей не оказывают негативного влияния на их операционную деятельность, "ФосАгро" является одним из основных бенефициаров сложившейся ситуации. Акции компании сохраняют потенциал для дальнейшего роста.

"С точки зрения технического анализа цена акции формирует восходящий тренд. Идея на рост бумаги с целью 8500 руб. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 7600 руб. риск на портфель составит 0,19%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,05", - указывают аналитики инвесткомпании.

"ФосАгро" - российская вертикально интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений.

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