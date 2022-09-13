Акции Vertex и Abbott - фавориты сектора здравоохранения США в 4К22 - "Финам"

Акции фармацевтических компаний Vertex Pharmaceuticals и Abbott Laboratories являются фаворитами сектора здравоохранения на фондовом рынке США в четвертом квартале 2022 года, считают аналитики "Финама".

"Акции Vertex обогатили инвесторов уже на 28% с начала текущего года и сохраняют потенциал роста в силу своей фундаментальной недооцененности. Компания является первопроходцем в лечении муковисцидоза, и география продаж препаратов сохраняет значительный потенциал расширения. Помимо муковисцидоза, Vertex располагает весьма амбициозной экспериментальной линейкой. Наша прогнозная стоимость акции эмитента составляет $333,1 за штуку", - указывают эксперты.

"Abbott Laboratories - американская фармацевтическая компания и один из крупнейших в мире производителей медицинского оборудования. Компания ведет деятельность в четырех ключевых сегментах: фармацевтика, диагностика, детское и специализированное питание и медицинские девайсы. Бизнес Abbott хорошо сбалансирован по направлениям деятельности и наименованиям продуктов. Интересно, что нашумевшая в начале года ситуация с временным закрытием завода Abbott в Мичигане и острым дефицитом детской молочной смеси на рынке США не оказала существенного влияния на динамику цены акций компании и была относительно легко забыта инвесторами. Столь выдающаяся стрессоустойчивость бумаг эмитента - нужное качество в неспокойные времена, - пишут аналитики инвесткомпании в обзоре. - За последние месяцы на фоне общей просадки рынка котировки акций Abbott тоже отступили. Также в отступлении сыграли роль ожидания снижения спроса на тесты на COVID-19. На текущих уровнях бумага выглядит значительно недооцененной с фундаментальной точки зрения и заслуживает особого внимания инвесторов. Наша оценка справедливой стоимости акций Abbott Laboratories составляет $135,9 за штуку на май 2023 года".

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