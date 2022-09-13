Дальнейшее смягчение ДКП вряд ли приведет к устойчивому ослаблению рубля - Банк "Санкт-Петербург"

Дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ вряд ли приведет к устойчивому ослаблению рубля, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль на этой неделе продолжает показывать слабо выраженную динамику. По итогам понедельника курс USD/RUB снизился на 0,59% до 60,24 руб./$1, но во вторник он растет на 0,20% и вновь находится около 60,35 руб./$1. Другие валюты EM с утра преимущественно укрепляются. В целом в отсутствие новых новостей относительно бюджетного правила курс USD/RUB, вероятно, продолжит находиться в диапазоне 59,5-62 руб./$1. При этом под конец недели на фоне очередного снижения ключевой ставки курс будет тяготеть к верхней границе этого диапазона. Тем не менее, в текущих условиях вряд ли дальнейшее смягчение ДКП приведет к особо заметному и устойчивому ослаблению рубля", - пишут аналитики банка.

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