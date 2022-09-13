Для роста Hang Seng выше 19600-19700п нужен новый позитивный фактор - BCS Express

Для подъема индекса Hang Seng выше 19600-19700 пунктов нужен новый позитивный фактор, считает эксперт BCS Express Никита Покровский.

"Индекс Гонконгской биржи Hang Seng показал во вторник небольшой рост после новых заявлений премьер-министра Китая о потенциальном увеличении стимулирования экономики. Положительная динамика может продолжиться на ближайших торговых сессиях, но без дополнительного позитивного новостного фактора сходу уйти выше 19600-19700 пунктов будет непросто. С высокой вероятностью возможно формирование локальной коррекции. Но при этом текущая техническая картина пока не сформировала структуры для продолжения падения и обновления локальных минимумов", - пишет аналитик в обзоре инвестиционной компании.

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