Акции ОГК-2 и Мосэнерго - ставка на дивиденды - ПСБ

Акции "ОГК-2" и "Мосэнерго" после принятия обновленной дивидендной политики становятся привлекательными дивисториями для инвесторов, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Целевой уровень дивидендных выплат "ОГК-2" и "Мосэнерго" составит не менее 50% скорректированной чистой прибыли, следует из обновленной дивидендной политики обеих компаний, - указывают аналитики банка. - Расчет дивидендных выплат будет происходить исходя из чистой прибыли по РСБУ или МСФО, говорится в документе. Также на итоговую базу для дивидендов будут влиять финансовые результаты от техприсоединения к теплосетям, соглашений по компенсации потерь и расходов на ликвидацию имущества, средства, предназначенные для реализации инвестпрограммы, разница между долей в прибыли ассоциированных организаций и совместных предприятий и поступлениями от ассоциированных организаций и совместных предприятий, отмечается в документе".

Эксперты напоминают, что по итогам 2021г "ОГК-2" выплатила акционерам 10,66 млрд руб., что составило 50% чистой прибыли по РСБУ. По итогам 2021г акционеры "Мосэнерго" получили 8,87 млрд руб., что составило 50% чистой прибыли по РСБУ.

"Тот факт, что компании намерены сохранить приверженность выплачивать акционерам не менее половины от чистой прибыли, считаем в текущих условиях положительным моментом, - пишут стратеги ПСБ. - Корректировка чистой прибыли для выплат на "бумажные" статьи - также общепринятая практика. По нашим оценкам, обе компании привлекательны с точки зрения дивидендов. От "Мосэнерго" мы ждем 0,2 руб./акцию за 2022г, от "ОГК-2" - 0,0556 руб./акцию, доходность 10,5% и 10% соответственно".

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