"Финам" снизил прогнозную цену паев Aberdeen Standard Physical Platinum Shares до $80

"Финам" понизил прогнозную стоимость паев ETF Aberdeen Standard Physical Platinum Shares до $80 за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

Рекомендация для указанных бумаг была снижена экспертами с "покупать" до "держать".

"Профицит металла на рынке давит на рыночные цены платины в 2022 году. В настоящее время более трети мировых поставок платины приходится на автомобильный сектор, но поскольку экономики США и Китая демонстрируют торможение, то и спрос на платину не растет. Слабая динамика цен на драгметалл вынуждает инвесторов пока не спешить с покупкой биржевых фондов платины", - пишет ведущий аналитик Александр Потавин.

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