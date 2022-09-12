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12 сентября 2022 года 17:32
"Финам" снизил прогнозную цену паев Aberdeen Standard Physical Platinum Shares до $80
"Финам" понизил прогнозную стоимость паев ETF Aberdeen Standard Physical Platinum Shares до $80 за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании. Рекомендация для указанных бумаг была снижена экспертами с "покупать" до "держать". "Профицит металла на рынке давит на рыночные цены платины в 2022 году. В настоящее время более трети мировых поставок платины приходится на автомобильный сектор, но поскольку экономики США и Китая демонстрируют торможение, то и спрос на платину не растет. Слабая динамика цен на драгметалл вынуждает инвесторов пока не спешить с покупкой биржевых фондов платины", - пишет ведущий аналитик Александр Потавин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-ПЛАТИНА-ETF-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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