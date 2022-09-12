S&P 500 проведет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 4100-4150п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в понедельник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4100-4150 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Илья Зубков.

"S&P 500 консолидируется вблизи 50-дневной скользящей средней, осцилляторы RSI и MACD не подают сигналов к развороту вверх, но указывают на ослабление нисходящей тенденции. Ближайшая поддержка для индекса широкого рынка по-прежнему расположена в районе 3900 пунктов", - отмечает эксперт в комментарии.

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