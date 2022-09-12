Вероятно снижение цены акций Kroger в ближайшее время - Инвестбанк Синара

Вероятна коррекция вниз котировок акций Kroger Co. в ближайшее время, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара" Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина.

"Котировки акций Акции Kroger прибавили в цене 7,4%: прибыль за 3К22 оказалась на 9,7% выше консенсус-прогноза FactSet. Компания повысила прогноз роста сопоставимых продаж на 2022 год с 2,5-3,5% до 4-4,5%, а ориентир по прибыли - с $3,85-3,95 до $3,95-4,05 на акцию. Мы позитивно оцениваем опубликованные результаты и прогнозы, однако считаем реакцию инвесторов слишком оптимистичной, так как оценка прибыли на акцию повышена всего на 2,6%. В этой связи мы ожидаем коррекции в бумагах эмитента в ближайшее время", - пишут эксперт в обзоре.

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