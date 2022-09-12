BCS GM сохраняет нейтральный взгляд на рынок акций РФ

Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) пока сохраняют нейтральный взгляд на российский рынок акций, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Мы, с одной стороны, видим устойчивый спрос со стороны российских частных инвесторов, а с другой - ожидаем в ближайшие недели увеличения предложения от новых категорий инвесторов", - отмечает эксперт Вячеслав Смольянинов.

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