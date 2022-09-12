"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "ПИКа" с целью 950 руб

"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "ГК ПИК" с целевой ценой 950 руб. за штуку с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,94%, стоп-приказ: 725 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Данные по инфляции в России свидетельствуют о том, что у ЦБ есть повод для дальнейшего снижения ключевой ставки. Снижение процентных ставок вызывает оживление спроса на кредиты и ипотеки, отмечается в комментарии.

"С точки зрения технического анализа боковик в акциях компании "ПИК" продолжается. Текущий подход к верхней границе в районе 800 руб. может закончиться пробоем сопротивления и резким импульсом наверх. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 725 руб. риск на портфель составит 0,76%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,75", - указывают эксперты "Финама".

ПАО "ПИК - СЗ" - российская девелоперская и строительная компания, крупнейший девелопер России.

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