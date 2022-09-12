BCS Express назвал топ-5 облигаций, привлекательных для покупки на горизонте года

BCS Express назвал топ-5 корпоративных облигаций, привлекательных для покупки на горизонте года. В него вошли Самолет ГК-БО-П11, Брусника финанс 001Р-02, О''КЕЙ 001Р-03, РЕСО Лизинг БО-П-11 и ХК Финанс 001Р-08, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"ЦБ может снизить ключевую ставку до 7,5% на заседании 16 сентября. Доходности ОФЗ на горизонте трех лет уже давно ниже 8%, а ставки по депозитам и вовсе опустились ниже 6,9%. А вот в корпоративных облигациях еще есть интересные идеи, которые могут скоро исчезнуть. Мы в этой подборке делаем акцент на корпоративных облигациях с двузначной доходностью. Именно такие бумаги могут принести высокий доход инвестору в следующие 12 месяцев. При этом облигации менее волатильны. Здесь нет таких сильных скачков, как на рынке акций, поэтому психологически держать облигации намного комфортнее", - пишут аналитики.

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