Евровалюта получила шанс отыграть свои потери - BCS Express

Евровалюта получила шанс отыграть свои потери после неожиданно резкого разворота в монетарной политике ЕЦБ, говорится в комментарии BCS Express.

"Долгожданное решение ЕЦБ о повышении ключевой ставки вслед за ФРС вызвало позитивную реакцию в паре евро/доллар. После многих месяцев отставания валюта единой Европы получила шанс отыграть свои потери. После неожиданно резкого разворота в политике ЕЦБ, который прибавил сразу 0,75% к ключевой ставке, базовые ожидания рынка начали разворачиваться в пользу евро. В частности, через год консенсусы закладывают разницу в ставках не выше 2%", - пишет аналитик Валерий Емельянов.

Перекладываться из долларов в евро обойдется довольно дорого из-за комиссий и спредов, а риски не уменьшатся, полагает эксперт инвесткомпании. "Альтернативный вариант - покупка фьючерса на пару евро/доллар (ED): ликвидно, недорого и эффективно в плане затрат. Благодаря 25-му плечу, заложенному в контракт, можно получать трехзначную прибыль при ослаблении доллара и рубля против евро на 4% и более", - рекомендует Емельянов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.