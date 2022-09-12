Дальнейшее смягчение монетарной политики ЦБР может ослабить рубль в конце недели - Банк "Санкт-Петербург"

Продолжение цикла смягчения монетарной политики ЦБ РФ может ослабить позиции рубля по отношению к иностранным валютам в конце недели, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Российская валюта на минувшей неделе демонстрировала высокую волатильность и не следовала за изменениями цен на энергоносители, напоминают эксперты.

"Вышедшая в среду макростатистика показала изменение индекса потребительских цен на -0,13% в недельном выражении и снижение годовой инфляции до 14,31% с 14,6% неделей ранее, однако из-за неопределённости перспектив дальнейшего продолжения дефляционного тренда ЦБ РФ подходит к решению по ставке 16-го сентября с большим числом возможных вариантов, - указывают аналитик банка. - Регулятор может как оставить ключевую ставку на текущем уровне в 8%, наблюдая устойчивое ослабление национальной валюты и опасаясь осеннего всплеска инфляции, так и продолжить цикл снижения ставки шагом в 50 б.п. Снижение ключевой ставки на 75-100 б.п. до 7,25-7% также может быть среди опций регулятора, хотя такое решение и выглядит значительно менее вероятным. Продолжение цикла смягчения монетарной политики ЦБ РФ может ослабить позиции рубля по отношению к иностранным валютам в конце недели".

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