Freedom Finance Global рекомендует покупать акции CME Group с целью $219

Freedom Finance Global рекомендует покупать акции CME Group Inc. с целью $219 за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Ввиду уверенного роста прибыли и устойчивого интереса инвесторов к деривативам акции CME Group интересны для покупки с таргетом $219, отмечает директор аналитического департамента Freedom Finance Global Вадим Меркулов.

Эксперт ожидает, что во II полугодии 2022г CME продолжит наращивать финансовые показатели за счет высоковолатильной динамики рынков.

"Компания в целом способна сохранить устойчивый рост прибыли за счет фиксированной структуры затрат и неорганических доходов. СME имеет возможность наращивать инвестиции, поддерживая сильные балансовые позиции с низкой долговой нагрузкой и достаточным запасом ликвидности. Общий долг составляет лишь 14,2% акционерного капитала, при этом отношение чистого долга к активам последние пять лет сохраняется вблизи 7%. Это позволяет гибко управлять капиталом и денежными средствами", - пишет Меркулов.

CME возвращает большую часть операционного денежного потока инвесторам в виде дивидендов, подчеркивает аналитик. Выплаты осуществляются пять раз в год: ежеквартальные дивиденды сопровождаются дополнительными ежегодными переменными начислениями. Это позволяет более гибко распределять средства, хотя за последние пять лет компания увеличивала дивиденды в среднем на 8,7% в год.

Чикагская товарная биржа CME Group Inc. (CME) управляет крупнейшей площадкой для торговли деривативами, обслуживая фьючерсные контракты и сделки с опционами на процентные ставки, фондовые индексы, иностранные валюты и товарные активы.

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