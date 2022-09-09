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09 сентября 2022 года 19:00
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции CME Group с целью $219
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции CME Group Inc. с целью $219 за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. Ввиду уверенного роста прибыли и устойчивого интереса инвесторов к деривативам акции CME Group интересны для покупки с таргетом $219, отмечает директор аналитического департамента Freedom Finance Global Вадим Меркулов. Эксперт ожидает, что во II полугодии 2022г CME продолжит наращивать финансовые показатели за счет высоковолатильной динамики рынков. "Компания в целом способна сохранить устойчивый рост прибыли за счет фиксированной структуры затрат и неорганических доходов. СME имеет возможность наращивать инвестиции, поддерживая сильные балансовые позиции с низкой долговой нагрузкой и достаточным запасом ликвидности. Общий долг составляет лишь 14,2% акционерного капитала, при этом отношение чистого долга к активам последние пять лет сохраняется вблизи 7%. Это позволяет гибко управлять капиталом и денежными средствами", - пишет Меркулов. CME возвращает большую часть операционного денежного потока инвесторам в виде дивидендов, подчеркивает аналитик. Выплаты осуществляются пять раз в год: ежеквартальные дивиденды сопровождаются дополнительными ежегодными переменными начислениями. Это позволяет более гибко распределять средства, хотя за последние пять лет компания увеличивала дивиденды в среднем на 8,7% в год. Чикагская товарная биржа CME Group Inc. (CME) управляет крупнейшей площадкой для торговли деривативами, обслуживая фьючерсные контракты и сделки с опционами на процентные ставки, фондовые индексы, иностранные валюты и товарные активы. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-CME-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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