Риски снижения рынка акций РФ усилятся с приходом нерезидентов из дружественных стран - "Велес Капитал"

Риски снижения рынка акций РФ усилятся с приходом на следующей неделе нерезидентов из дружественных стран, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Следующая неделя начнется для российского фондового рынка с прихода нерезидентов из дружественных стран, что несет в себе дополнительные понижательные риски ввиду возможного желания ряда инвесторов выйти из отечественных активов, - отмечает аналитика. - Мосбиржа с понедельника также возобновит торги акциями на вечерней сессии, валютой и фьючерсами на утренней. При реализации умеренно негативного сценария индексы Мосбиржи и РТС могут стремиться к закрытию августовских гэпов и развить наметившееся коррекционное снижение к 2314 и 1212 пунктам соответственно".

Продажи возможны в том числе на фоне спокойного корпоративного календаря, в котором назначена лишь публикация продаж "АЛРОСА" за август, полагает Кожухова. После достижения указанных целей краткосрочной коррекции российский фондовый рынок, однако, будет готов к развитию роста, подкрепляемого дивидендными ожиданиями по "Газпрому", "Новатэку", "Татнефти", "РусАлу", "Самолету" и "Белуге". Не исключены объявления о дивидендах и от других компаний, например, "Норникеля", "ЛУКОЙЛа", "Роснефти".

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