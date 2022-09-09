Акции Сбербанка привлекательны для средне- и долгосрочных инвестиций - "Ингосстрах-Инвестиции"

Акции Сбербанка привлекательны для средне- и долгосрочных инвестиций, говорится в материале аналитика управляющей компании "Ингосстрах-Инвестиции" Антона Старцева.

"Снижение Банком России ключевой ставки, постепенное смягчение требований к заемщикам, а также различные меры поддержки от государства способствуют восстановлению объемов кредитования после существенных просадок в марте-апреле текущего года (в августе зафиксирован рекордный с начала года объем выдачи потребительских кредитов), что положительно скажется на процентных доходах Сбербанка. Стабильность банка поддерживается существенным объемом собственных средств, в том числе ранее накопленным объемом нераспределенной прибыли. Согласно комментариям руководства банка, докапитализация, скорее всего, не потребуется, что является позитивной новостью для инвесторов. По текущим ценам акции банка выглядят привлекательно для включения в среднесрочные и долгосрочные инвестиционные портфели", - отмечает эксперт.

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