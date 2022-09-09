Котировки золота могут вернуться к росту в 4К2022 - Россельхозбанк

Котировки золота могут вернуться к росту в IV квартале 2022г, полагает начальник аналитического отдела Департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александр Фетисов.

"Сейчас рынок находится под сильным давлением политики мировых центральных банков, прежде всего политики Федеральной резервной системы, направленной на ужесточение кредитных условий на фоне небывалого роста инфляции,- пишет эксперт.- Рост курса доллара (индекс DXY) относительно других валют, а также рост доходности по безрисковым активам - казначейским обязательствам США - привел к коррекции цен на золото в первой половине года, поскольку между индексом доллара и золотом, цена которого во всем мире выражается в долларах, наблюдается отрицательная корреляция. Однако в периоды высокой волатильности, вызванной экономическими и геополитическими катаклизмами, про корреляцию "забывают" и инвесторы бегут в "тихую гавань", то есть в золото".

На взгляд Фетисова, в настоящее время глобальная экономика стоит на пороге тектонических изменений, следствием которых стала серьезная волатильность на финансовых рынках. Если в США перспектива глубокой рецессии пока под вопросом, а слабость наблюдается лишь в отдельных секторах, то вероятность рецессии на европейском континенте на горизонте одного года достаточно высока, считает эксперт.

"Экономика Еврозоны может получить двойной удар - неконтролируемая инфляция и повышение стоимости заимствований как следствие ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ. Это может наслоиться на традиционную для экономики ЕС структурную проблему - дифференцированность ставок между "бедным" Югом и "богатым" Севером. В этом случае мы можем стать свидетелями "бегства" от евро - в сторону золота и, частично, доллара. Глобальный спрос на золото, несмотря на снижение цен, уже существенно вырос - совокупно до 2190 тонн (прирост на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Основной рост был обеспечен спросом со стороны биржевых фондов, а также центральных банков, то есть квалифицированных инвесторов", - отмечает стратег банка.

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