Рынок ОФЗ пока сохраняет стабильность - Райффайзенбанк

Рынок ОФЗ пока сохраняет стабильность, отмечают аналитики Райффайзенбанка Григорий Чепков и Станислав Мурашов.

Эксперты напоминают, что в ходе Восточного экономического форума замминистра финансов Т. Максимов объявил о возможном возобновлении рублевых заимствований уже с сентября (последнее размещение проходило 9 февраля). Ведомство планирует действовать "тактикой маленьких шагов", объем размещений может составлять 10-20 млрд руб.

На взгляд аналитиков банка, возвращение Минфина на рынок, даже пока в большей степени тестовое, с одной стороны, позволит частично профинансировать бюджетные расходы, а с другой сможет несколько оживить рынок. Так, несмотря на произошедшее восстановление (индекс RGBI торгуется вблизи 135 б.п. - на уровне ноября-декабря 2021г), ликвидность на рынке рублевого госдолга пока остается пониженной. В таких условиях, как отмечает ЦБ РФ в "Обзоре рисков финансовых рынков", доходности в коротком конце кривой ОФЗ в августе даже выросли, несмотря на происходящий цикл смягчения монетарной политики - за счет ребалансировки портфелей крупными участниками торгов.

"Для 10-летних бумаг доходности "заякорились" вблизи 9%. По нашим оценкам, в них заложены ожидания по форвардной годовой ставке на уровне 6,5-7,0%, который, на наш взгляд, является сейчас наиболее вероятным. Мы полагаем, что длинные ставки еще могут скорректироваться вниз за счет возможного снижения заложенной премии за риск, связанной с сохраняющейся неопределенностью относительно монетарной и фискальной политики", - пишут Чепков и Мурашов.

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