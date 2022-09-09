Акции "Белуга Групп" интересны для долгосрочных вложений - Freedom Finance Global

Акции "Белуга Групп" интересны для долгосрочных вложений с ориентиром на привлекательную дивидендную доходность, полагает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

По мнению эксперта, к факторам привлекательности акций компании можно отнести устойчивые позиции на внутреннем рынке, низкую долговую нагрузку, щедрую дивидендную политику. В качестве умеренных рисков Ващенко отметил удорожание импорта на фоне общей инфляции и повышение издержек на логистику из-за предстоящих ограничений в сегменте международных перевозок.

"Стратегические ориентиры на горизонте 2024 года: удвоение выручки и розничной сети, доведение розницы до 45% и онлайн-продаж до 10-15%, снижение долговой нагрузки до менее чем 1х EBITDA. Акции компании привлекательны для долгосрочных вложений с ориентиром на высокую дивидендную доходность в будущем. Техническая картина свидетельствует о развитии устойчивого восходящего тренда. Ближайшая цель по акции "Белуги" - 3300 руб.", - указывает эксперт инвесткомпании.

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