"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Boeing с целью $190

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Boeing Co. с целью $190 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20,41%, стоп-приказ: $148, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что отчетность за II квартал 2022г показала, что компании удается значительно снижать убытки. В перспективе возврат к генерации прибыли может послужить драйвером роста стоимости компании.

"С технической точки зрения восходящая тенденция продолжается, актуален вход на коррекции. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $148 риск на портфель составит 0,62%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,29", - указывают аналитики "Финама".

The Boeing Company - ведущая мировая авиакосмическая корпорация и крупнейший производитель пассажирских самолетов.

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