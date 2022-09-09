Прогноз снижения доходности 10-летних ОФЗ до 7,4% к концу 2022г остается актуальным - Росбанк

Прогноз снижения доходности 10-летних ОФЗ до уровня 7,4% годовых к концу декабря текущего года пока остается актуальным, считают аналитики Росбанка.

"В моменте на российские гособлигации продолжает давить долгосрочная неопределенность по поводу конструкции бюджета и инфляционных рисков. Однако, по нашему мнению, инвесторы оставляют за скобками позитивные драйверы ближайших месяцев. Это и дальнейшее снижение ключевой ставки (наш прогноз - 6,5% к концу декабря), и ощутимые объемы погашения ОФЗ (745 млрд руб. на горизонте 4К22-1К23) на фоне крайне ограниченного первичного предложения (темпом 10-20 млрд руб., согласно комментариям Минфина в четверг). Мы все еще рассчитываем, что по мере переключения внимания инвесторов на более краткосрочные факторы доходности длинных ОФЗ пойдут вниз, сохраняя прогноз по 10-летним ОФЗ на уровне 7,4% годовых к концу декабря", - пишут эксперты в обзоре.

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