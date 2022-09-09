Сентябрьское повышение ставки ЕЦБ не остановит инфляцию в еврозоне - "Открытие Инвестиции"

Сентябрьское повышение ставки ЕЦБ не остановит инфляцию в еврозоне, считает аналитик "Открытие Инвестиции", экономист "Открытие Research" по международным рынкам Кирилл Кононов.

ЕЦБ на заседании 8 сентября повысил основную ставку денежно-кредитной политики с 0,5% до 1,25%, депозитную ставку - с 0% до 0,75%. "Основной причиной повышения была названа инфляция, которая особенно сильно сказывается на бедных слоях населения и ведет к снижению их уровня жизни. На последовавшей за заседанием пресс-конференции глава ЕЦБ К. Лагард отметила, что регулятор собирается и дальше повышать ставку. Текущая инфляция на уровне 9,1% резко превышает целевой уровень ЕЦБ не выше 2%. Значительное и продолжительное повышение ставки в такой ситуации оправданно - это вполне отвечает экономической теории. К. Лагард уточнила, что ставку, вероятно, понадобится повышать на следующих 2-5 заседаниях. Однако решение проблемы инфляции может оказаться сложнее, если принять во внимание дополнительные вопросы, и некоторые из них были подняты на пресс-конференции", - отмечает Кононов.

Во-первых, указывает аналитик, такого повышения явно недостаточно для традиционного способа борьбы с инфляцией - с помощью ставки. "Обычно предполагается, что ставка ДКП должна быть выше инфляции, чтобы привести к реальному снижению спроса. Даже после повышения реальная ставка ЕЦБ - минус 7,8%. Она в гораздо большей степени "стимулирующая", чем в прошлом году, когда ЕЦБ боролся с последствиями коронавируса. Чтобы довести реальную ставку до нуля, ее нужно поднять хотя бы до 4-5% - если использовать оценки базовой инфляции, на которую в наибольшей степени влияет политика центрального банка. Но такой уровень ставок должен будет неизбежно привести к долговому кризису в еврозоне - госдолг в ней почти достиг 100% ВВП, причем в "проблемных" странах (Италии, Греции и т.п.) он существенно выше. При этом долговой кризис неизбежно приведет к падению ВВП, и ЕЦБ неявно это подтверждает, сделав "стресс-сценарий" экономики, предполагающий рецессию в ЕС в следующем году, - пишет Кононов в комментарии. - Возможно, ЕЦБ готовится именно к такому сценарию, не говоря об этом прямо. Именно для купирования долгового кризиса подходит "инструмент защиты механизма трансмиссии ДКП" - выкуп гособлигаций, о возможности проведения которого ЕЦБ заявлял в июле. В этом случае регулятор сбалансирует долговые рынки, приняв на свой баланс проблемные долги. А с экономическим кризисом предоставит право разбираться политикам".

Во-вторых, отмечает эксперт, даже такого повышения ставки может оказаться недостаточно для эффективной борьбы с инфляцией. "Как сказала К. Лагард, большая часть вклада в инфляцию - результат подорожания нефти и газа. Ужесточение политики ЕЦБ этого сделать не позволит. Особенно если Евросоюз продолжит ужесточать свои же запреты на торговлю сырьем. Чтобы сбалансировать кратко- и долгосрочные риски, ЕЦБ с одной стороны ужесточает политику, а с другой - заранее готовит каналы предоставления финансовой системе ликвидности, когда долговой кризис все-таки разразится. Такую политику сейчас можно назвать достаточно рискованной. Впрочем, не следует исключать, что в условиях фактической рецессии и роста безработицы непоколебимость ЕЦБ может пошатнуться", - пишет Кононов.

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