Возможен подъем котировок золота к $1775/унц. - "Финам"

Возможен подъем котировок золота к уровню $1775 за тройскую унцию, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Индекс доллара за последние сутки стал активно терять позиции, доходность по гособлигациям США также снизилась. Эти факторы ожидаемо поддерживают цены на золото. Уровень $1700 за тройскую унцию показал себя как хорошая поддержка. Сейчас котировки золота вышли на недельный максимум в районе $1740 и следующей целью может стать подъем в район $1775", - отмечает эксперт в комментарии инвесткомпании.

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