"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Charter Communications с прогнозной стоимостью на уровне $482,2 за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Котировки бумаг эмитента за последний год просели на 50%, что является нетипичным для акций стоимости и представителей телекоммуникационной отрасли, которые отчасти имеют репутацию защитных активов. Цена опустилась ниже июньских значений, тогда как S&P 500 все еще торгуется на 9% выше июньского минимума. Полагаем, что акции Charter на среднесрочном горизонте должны отыграть свое отставание от индекса. В приоритете компании - поддержание невысоких, но стабильных темпов роста выручки, выход в новые регионы с низким проникновением интернета, развитие направления мобильной связи, генерация FCF, обратный выкуп акций", - отмечает эксперт Ксения Лапшина.

Charter Communications - крупная американская корпорация, оперирующая в сегменте телекоммуникаций и медиа. Компания входит в топ-3 операторов платного телевидения и провайдеров фиксированного ШПД в США по количеству пользователей.

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