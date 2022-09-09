Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будет макростатистика России, Китая и США:

- ИПЦ в России и Китае за август;

- ИЦП в Китае за август;

- Платежный баланс в России с января по август;

- Оптовые продажи в США за июль.

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