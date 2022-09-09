Рубль, вероятно, уйдет в нижнюю часть диапазона 60-61 руб./$1 на торгах в пятницу - ПСБ

Курс рубля по отношению к доллару США, вероятно, перейдет в нижнюю часть диапазона 60-61 руб./$1 на торгах в пятницу, при этом укрепление рубля носит локальный характер ввиду отсутствия значимых драйверов, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

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