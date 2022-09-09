Причин для роста рынка акций РФ широким фронтом пока нет - BCS Express

Причин для активного роста российского рынка акций "широким фронтом" в настоящее время нет, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Масштаб коррекции индекса Мосбиржи пока незначительный. Котировки пришли в район 2380-2390 пунктов, и это промежуточные рубежи поддержки. Если они будут пройдены, то далее локальные цели сместятся в сторону 2320 пунктов. Реализация такой потенциальной волны снижения - повод рассмотреть увеличение длинных позиций, - отмечает аналитик инвестиционной компании в комментарии. - Учитывая все еще сохраняющуюся слабость сырьевых товаров, а также относительную устойчивость рубля, лучше индекса могут выглядеть акции продуктового ритейла, банковского сектора и электроэнергетики. В пятницу торговая активность участников, вероятно, будет невысокой. Многие инвесторы заняли выжидательную позицию, видя просадку commodities и ожидая возврата "дружественных" нерезидентов со следующего понедельника. Причин для активного роста "широким фронтом" сейчас нет".

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