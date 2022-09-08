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08 сентября 2022 года 19:01
Пара доллар/рубль продолжит попытки обосноваться на уровне 61 руб./$1 и выше - "Велес Капитал"
Пара доллар/рубль продолжит попытки обосноваться на уровне 61 руб./$1 и выше, полагает начальник отдела банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко. Эксперт напоминает, что в четверг на российском валютном рынке доллар открылся на отметке 61 руб./$1 и в течение первого часа торгов пытался закрепиться на этом уровне. Однако попытки не увенчались успехом, и в ходе последующих часов пара доллар/рубль корректировалась, достигая во второй половине дня отметки 60,5 руб./$1. Ближе к окончанию рабочего дня доллар торговался вблизи 60,7 руб./$1, теряя около 10 копеек к уровню закрытия предыдущего дня. "Решение ЕЦБ поднять ключевые ставки на 0,75 п.п. не только не оказало поддержки евро в паре с долларом на внешних рынках, но и способствовало коррекции евро, которая затем была усилена хорошими данными по рынку труда в США и выступлением Дж. Пауэлла, - отмечает Кравченко. - Отыграть часть потерь единая европейская валюта смогла лишь с выступлением главы ЕЦБ, однако в целом к окончанию рабочего дня валюта теряла около 0,4% к USD". Аналитик ожидает, что в ближайшее время пара доллар/рубль продолжит движение на российском рынке выше 60 руб./$1 с попытками USD обосноваться на уровне 61/$1 и выше. Однако в целом инвесторы будут сохранять определенную осторожность, ожидая новой порции новостей о возобновлении операций в рамках бюджетного правила. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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