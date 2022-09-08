Юань укрепляет позиции на российском валютном рынке - BCS Express

Юань укрепляет позиции на российском валютном рынке, говорится в комментарии BCS Express.

Аналитики отмечают, что на биржевом и внебиржевом валютных рынках основной тенденцией в динамике структуры торгов продолжает оставаться рост объема торгов юанем и увеличение его доли. Доля валютных пар с юанем на текущий момент в объеме биржевых торгов достигла 26%, тогда как в апреле составляла 6%. Увеличение торгов юанем происходит на фоне значительного сокращения доли торгов USD/RUB (в настоящий момент 43 против 58% в апреле). Доля EUR/RUB сократилась менее значительно и составляет 23 против 32% в апреле.

"Помимо профессиональных участников рынка, интерес к юаню демонстрируют и физические лица, - подчеркивают эксперты инвесткомпании. - Они стали одними из крупных нетто-покупателей на рынке в августе, как и в целом в 2022г, купив юаней за месяц на сумму 39,0 млрд руб., что превышает их нетто-покупки в предыдущие месяцы. Важно отметить, что активизация покупки юаней физическими лицами происходила на фоне начавшейся в середине августа нетто-продажи недружественных валют (доллара США и евро) за рубли, которая наблюдалась впервые с апреля 2022г, однако имела кратковременный характер".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.