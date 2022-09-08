Вероятен новый виток роста цен на газ в Европе к середине предстоящей зимы - Freedom Finance Global

Вероятен новый виток роста цен на газ в Европе к середине предстоящей зимы, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Зимой стоимость газа снова начнет расти, так как ввиду ограничений для цен на энергоносители из РФ их поставки могут быть прекращены. В результате на европейском рынке образуется дефицит. Его появление вынудит потребителей покупать СПГ по завышенным ценам либо использовать для обеспечения промышленных предприятий и генерации электричества нефть, уголь и другие энергоносители, которые также начнут дорожать из-за повышенного спроса. В этот четверг появилась новость о приостановке процедуры банкротства в отношении компании Nord Stream 2 до января 2023 года. Таким образом, не исключено, что будет решено лицензировать и запускать в работу "Северный поток 2". Этот шаг позволит стабилизировать цены, однако для него ЕС придется отменить собственные ограничения. Мы считаем, что до конца года цены на газ в Европе будут держаться на текущих уровнях и могут опускаться ниже. К середине зимы прогнозируем новый виток их роста", - пишет эксперт в комментарии.

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