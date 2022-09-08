Акции JD.com интересны для покупки в настоящее время - BCS Express

Акции JD.com Inc. интересны для покупки в настоящее время на фоне сложившейся фундаментальной картины, считает эксперт BCS Express Никита Покровский.

Котировки акций китайского e-commerce гиганта JD.com на торговой сессии в Гонконге в четверг росли против падающего широкого рынка, констатирует аналитик. Росту акций внутри дня, отмечает он, способствовали заявления менеджмента о планах по увеличению рыночной доли omni-канальной сети супермаркетов JD Super за счет наращивания представительства во внутригородской розничной торговле. За прошедший год выручка JD Super от продаж почти 800 категорий продуктов увеличилась на 50% г/г. Валовая стоимость товаров (GMV) подсегмента службы доставки товаров из супермаркетов выросла в 6 раз с начала года вследствие роста спроса из-за ковидных ограничений.

"Доля JD Super на китайском рынке товаров народного потребления в I полугодии 2022 года составила 11,9% по сравнению с 9% в 2021 году. Предполагаю, что за ближайшие пару лет техгигант сможет увеличить ее как минимум до 15-16%. Эмитент сейчас значительно выделятся на фоне остальных техгигантов КНР, несмотря на текущую негативную макросреду. С учетом текущей фундаментальной картины акции компании определенно стоит рассматривать для покупки, находя наиболее благоприятные точки для входа при помощи инструментов технического анализа", - указывает Покровский.

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