"Велес Капитал" сохраняет прогнозную цену акций "Группы Позитив" на уровне 1500 руб

"Велес Капитал" сохраняет прогнозную стоимость акций ПАО "Группа Позитив" на уровне 1500 рублей за штуку с рекомендацией "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании Василия Данилова.

"Учитывая сильные результаты за первое полугодие "Группа Позитив" имеет все шансы выполнить амбициозный план на 2022 год. Компания еще не рекомендовала промежуточные дивиденды за текущий год, однако мы ждем выплат по итогам третьего квартала 2022 года, когда руководству эмитента будут понятны итоги года. В качестве основного риска можно выделить замедление темпов роста финансовых показателей в 2023 году из-за высокой базы 2022 года. Однако впереди инвесторов ждут два сильных отчета за третий и четвертый кварталы 2022 года, что, на наш взгляд, станет ключевым драйвером дальнейшего роста котировок акций. Мы сохраняем целевую цену для бумаг эмитента на уровне 1500 рублей с рекомендацией "покупать", - пишет эксперт.

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