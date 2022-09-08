Наиболее вероятно снижение ставки ЦБР до 7,5% в сентябре - Райффайзенбанк

Наиболее вероятно снижение ключевой ставки Банка России на 50 б.п. (до 7,5% годовых) по итогам заседания 16 сентября 2022 года, считают аналитики Райффайзенбанка.

"ЦБ РФ может замедлить темп смягчения монетарной политики. На предстоящем заседании в следующую пятницу, 16 сентября, как мы полагаем, для регулятора основными опциями будет снижением ключевой ставки на 50-100 б.п. С учетом тональности опубликованного бюллетеня (преобладающие сейчас дезинфляционные тенденции характеризуются как временные) шаг в 50 б.п. (до 7,5%) сейчас видится нам более вероятным", - пишут эксперты в комментарии.

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