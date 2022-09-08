"Финам" открыл торговую идею: покупать акции DocuSign с целью $72

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции DocuSign Inc. с целью $72 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 30,5%, стоп-приказ: $50, говорится в комментарии инвестиционной компании.

DocuSign опубликует финансовый отчет в четверг, 8 сентября, после закрытия рынка. Аналитики ожидают роста выручки до $602,219 млн и прибыли на акцию $0,424. Если отчетность превзойдет ожидания, а менеджмент компании даст хороший прогноз, рынок может заложить данный позитив в стоимость бумаги, отмечают в инвесткомпании.

"С технической точки зрения бумага подошла к сильному уровню поддержки. Открывать позицию стоит от текущего уровня на 5% от портфеля. При выставлении стоп-приказа на уровне $50 риск на портфель составит 0,50%", - указывают в "Финаме".

DocuSign Inc. - американская компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Компания предлагает организациям решения для управления электронными соглашениями с помощью сервиса для создания электронных подписей.

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