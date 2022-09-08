S&P 500, скорее всего, будет торговаться в четверг в диапазоне 3890-3970п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в четверг в диапазоне 3890-3970 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова.

"S&P 500 совершил отскок от поддержки на уровне 3900 пунктов, что было преимущественно обусловлено перепроданностью акций и выходом сильных макроэкономических данных. Тем не менее "медвежьи" настроения продолжают доминировать на рынке. Это подтверждает осциллятор MACD, тогда как RSI восстановился от уровня перепроданности вверх, но лишь краткосрочно. В преддверии выхода данных инфляции и решения ФРС по ставке рынок, скорее всего, продолжит консолидацию в диапазоне 3900-4000 пунктов", - отмечает эксперт в комментарии.

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