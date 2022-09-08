ЦБ РФ может понизить ставку на 50 б.п. в сентябре - BCS Express

Банк России может понизить ключевую ставку на 50 б.п. на заседании 16 сентября текущего года, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Дефляционный тренд позитивен с точки зрения ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Банка России. На заседании 16 сентября не исключаем снижения ключевой ставки на 50 б.п. с текущего уровня в 8,00%. Это положительный момент для рынка облигаций и среднесрочно для российских акций (отчасти уже учтен рынком). Вкупе с ожидаемым высвобождением огромной депозитной базы и дивидендами "Газпрома" все это может привести к притокам в инструменты фондового рынка осенью. В то же время отметим, что на значительное снижение ставки на следующем заседании ЦБ РФ рассчитывать все сложнее (более 50 б.п.), - пишет аналитик инвесткомпании. - Накануне регулятор представил доклад, отметив, что недельные данные указывают на постепенное изменение инфляционной картины. Баланс рисков на среднесрочной перспективе смещен в сторону проинфляционных. С июля устойчиво повышается доля товаров и услуг, цены на которые растут темпом выше 4% в пересчете на год. Одновременно в потребительской корзине уменьшается доля позиций, стоимость которых снижается".

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