"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Яндекса с целью 2400 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Яндекса" с целью 2400 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,94%, стоп-приказ: 1950 рубль, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Ранее ФАС одобрила ходатайство о сделке между VK и "Яндексом" по обмену активами. По мнению аналитиков, такой обмен может помочь "Яндексу" сосредоточиться на сервисах доставки и практически стать главным конкурентом Сбера в данной сфере.

"С технической точки зрения коррекция в бумагах "Яндекса" открывает возможности присоединения к восходящей тенденции. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1950 руб. риск на портфель составит 0,58%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,75", - указывают эксперты "Финама".

"Яндекс" - одна из крупнейших интернет-компаний в Европе. "Яндексу" принадлежит крупнейшая в России поисковая система и ряд других сервисов.

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