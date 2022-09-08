Акции Microsoft привлекательны для покупки - BCS Express

Акции Microsoft Corp. привлекательны для покупки, отмечается в аналитическом материале BCS Express.

Эксперт Валерий Емельянов подчеркивает, что на мировом рынке немного таких компаний, которые не страшно брать на любой срок. Microsoft - одна из них: массивная, стабильная и высокорентабельная.

Стратег инвесткомпании выделяет ряд аргументов в пользу покупки бумагMicrosoft:

- Масштабы бизнеса: по капитализации Microsoft соперничает с Apple, регулярно занимая первое место в США. Даже после сильной коррекции в первом полугодии компания стоит почти $2 трлн. Это вдвое больше, чем весь рынок России, вместе взятый, в его лучшие годы.

- Рекордная рентабельность: по размеру выручки ($200 млрд) Microsoft можно сравнить с мировыми нефтяными гигантами вроде BP, TotalEnergie и Chevron. Только в отличие от них Microsoft за вычетом издержек оставляет себе в разы больше прибыли и денежного потока. Даже сейчас на подавленном рынке валовая маржа Microsoft составляет жирные 68%. Это на две трети больше, чем у Apple и на четверть шире, чем у большинства полупроводниковых компаний.

- Растет лучше рынка: динамика акций Microsoft отражает стабильно высокий рост бизнеса. На горизонте от года и более они чаще всего обыгрывают широкий рынок, а на длинном сроке смотрятся лучше, чем любая другая фишка из топ-3 акций США.

- Стабильный дивиденд: для российских инвесторов механизм получения выплат пока в ремонте, но для долгих вложений это не так важно. Более существенно то, что дивидендные выплаты у Microsoft растут уже почти 20 лет подряд. В совокупности с ростом акций это дает сильный отложенный эффект. Те, кто покупали бумагу несколько лет назад, зафиксировали приличную доходность.

"Все сказанное выше позволяет отнести Microsoft к "вечным акциям", которые могут служить базой для долгосрочного портфеля из иностранных бумаг, - резюмирует эксперт инвесткомпании. - У неквалифицированных инвесторов в России остается немного возможностей для инвестиций в США. Впрочем, даже на среднем сроке (до года) акции Microsoft могут неплохо сыграть в плюс. Основная рекомендация инвестиционных домов сейчас по ним: "Активно покупать". Средний таргет - $333, что дает около 30% потенциального роста".

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