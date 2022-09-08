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08 сентября 2022 года 14:07
Акции Microsoft привлекательны для покупки - BCS Express
Акции Microsoft Corp. привлекательны для покупки, отмечается в аналитическом материале BCS Express. Эксперт Валерий Емельянов подчеркивает, что на мировом рынке немного таких компаний, которые не страшно брать на любой срок. Microsoft - одна из них: массивная, стабильная и высокорентабельная. Стратег инвесткомпании выделяет ряд аргументов в пользу покупки бумагMicrosoft: - Масштабы бизнеса: по капитализации Microsoft соперничает с Apple, регулярно занимая первое место в США. Даже после сильной коррекции в первом полугодии компания стоит почти $2 трлн. Это вдвое больше, чем весь рынок России, вместе взятый, в его лучшие годы. - Рекордная рентабельность: по размеру выручки ($200 млрд) Microsoft можно сравнить с мировыми нефтяными гигантами вроде BP, TotalEnergie и Chevron. Только в отличие от них Microsoft за вычетом издержек оставляет себе в разы больше прибыли и денежного потока. Даже сейчас на подавленном рынке валовая маржа Microsoft составляет жирные 68%. Это на две трети больше, чем у Apple и на четверть шире, чем у большинства полупроводниковых компаний. - Растет лучше рынка: динамика акций Microsoft отражает стабильно высокий рост бизнеса. На горизонте от года и более они чаще всего обыгрывают широкий рынок, а на длинном сроке смотрятся лучше, чем любая другая фишка из топ-3 акций США. - Стабильный дивиденд: для российских инвесторов механизм получения выплат пока в ремонте, но для долгих вложений это не так важно. Более существенно то, что дивидендные выплаты у Microsoft растут уже почти 20 лет подряд. В совокупности с ростом акций это дает сильный отложенный эффект. Те, кто покупали бумагу несколько лет назад, зафиксировали приличную доходность. "Все сказанное выше позволяет отнести Microsoft к "вечным акциям", которые могут служить базой для долгосрочного портфеля из иностранных бумаг, - резюмирует эксперт инвесткомпании. - У неквалифицированных инвесторов в России остается немного возможностей для инвестиций в США. Впрочем, даже на среднем сроке (до года) акции Microsoft могут неплохо сыграть в плюс. Основная рекомендация инвестиционных домов сейчас по ним: "Активно покупать". Средний таргет - $333, что дает около 30% потенциального роста". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-MICROSOFT-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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