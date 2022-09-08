Нефть будет торговаться в диапазоне $86-92/барр. в ближайшей перспективе - Freedom Finance Global

Нефть будет торговаться в диапазоне $86-92 за баррель Brent в ближайшей перспективе, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Нефтяные котировки Brent в моменте падают на 0,83%, до $87,27, опускаясь так низко впервые с января 2022г на фоне сообщений о продлении локдауна в китайском городе Чэнду (шестой по населенности в Китае). Вчера вечером EIA понизило прогноз цен на нефть в 2022г со $104,78 до $104,21 за баррель. Полагаем, что сегодня до завершения торгов актив будет колебаться в диапазоне $86-92/барр.", - пишет эксперт инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.