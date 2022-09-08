"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Sands China с прогнозной стоимостью 19,08 гонконгского доллара (HKD) на декабрь 2023 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Финансовые показатели Sands China оказались под давлением из-за коронавируса, так как закрытие границ и существенное снижение туристического потока обвалило выручку и прибыль оператора интегрированных курортов. Мы считаем, что снятие ограничений и восстановление беспрепятственного туризма между Макао, материковым Китаем и Гонконгом поспособствует восстановлению финансовых показателей эмитента в среднесрочной перспективе. Однако неопределенность касательно сроков снятия ограничений пока держат котировки под давлением", - пишет эксперт Анна Буйлакова.

Sands China - один из крупнейших операторов казино, торговых центров и отелей в Макао. Специальный административный округ Макао - единственное место в Китае, где выдаются игорные лицензии, а Sands China - один из 6 операторов казино, работающих в Макао.

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