Товарные рынки, скорее всего, останутся под давлением в сентябре - "Солид Брокер"

Товарные рынки, скорее всего, в сентябре останутся под давлением, полагают аналитики инвестиционной компании "Солид Брокер".

"Стоимость европейской нефти Brent обновила семимесячный минимум. Ее котировки опускались ниже $90 за баррель, потеряв за семь дней 13%. Падению цен способствуют риски агрессивного повышения ставок в США, снижение спроса со стороны Китая в связи с антиковидными мерами и мягкие ограничения на добычу нефти со стороны ОПЕК+. Текущее снижение пока оказывает ограниченное влияние на российский финансовый рынок. Стоимость российской нефти Urals, по данным ресурса Profinance, снизилась на 4,8%, до $69 за баррель, минимума с середины августа", - отмечается в комментарии.

Аналитики считают, что основное влияние на спрос оказывает именно Китай, в котором вновь идет вспышка заболеваний COVID-19.

"Чтобы поддерживать более высокий уровень цен на нефть, ОПЕК необходимо сокращать добычу больше, чем сейчас, либо остается дождаться момента, когда в Китае вновь ослабнут ограничения, - полагают эксперты инвесткомпании. - Вдобавок есть спекулятивная составляющая перед сентябрьским заседанием ФРС, на котором, как ожидается, ФРС поднимет ставку на 0,75 б.п. и будет сохранять ограничительную ДКП. Поэтому, по нашим оценкам, в сентябре мировые рынки, в том числе товарные, будут под давлением".

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