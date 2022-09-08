"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Comcast Corp. с целевой ценой $41,70 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 20%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Ксении Лапшиной.

"Акции Comcast за последний год просели на 45%, что является нетипичной ситуацией для компаний стоимости. Comcast является ярким представителем value stock. В 2022г ожидаем умеренного роста ключевых финпоказателей компании в пределах 10% г/г. Comcast генерирует стабильный FCF, который позволяет ей обслуживать долг, а также направлять средства на дивиденды, buyback и новые перспективные проекты. Совокупная доходность дивидендов и обратного выкупа составляет более 5% годовых. Компания торгуется со средним дисконтом 45% по отношению к аналогам по прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA на 2022-2023гг. Инвесторам предоставляется возможность заполучить качественный актив по невысокой цене", - пишет Лапшина.

Сomcast - американская телекоммуникационная компания, входит в тройку крупнейших операторов кабельного телевидения и фиксированного ШПД в США, владеет киностудиями, кабельными каналами, стриминговыми сервисами и тематическими парками.

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